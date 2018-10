KPN : Jefferies réduit son objectif de cours

16/10/2018 | 15:03

Jefferies réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 1,99 à 1,91 euro sur KPN, dans une note consacrée à l'opérateur télécoms néerlandais et à ses pairs belge Proximus et Orange Belgium.



Dans le cas de KPN, l'intermédiaire financier met en avant des réductions récentes des consensus pour le free cash-flow, avec un alignement des estimations de dépenses d'investissement sur les messages de la nouvelle direction.



'Avec les pressions en cours sur les estimations du consensus, nous voyons peu de raison de devenir positifs sur le titre à ce stade', juge le broker, avant la publication des trimestriels le 24 octobre et la journée investisseurs du 28 novembre.



