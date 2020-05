KPN : Crédit Suisse confirme son conseil

20/05/2020 | 11:21

Crédit Suisse confirme son conseil surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 3,0 E.



' Nous considérons KPN comme le premier choix du secteur comme un opérateur historique. Nous préférons également les opérateurs historiques qui ont déjà déployé beaucoup de fibres, donc ont moins de risque d'investissement ' indique Crédit Suisse.



' Nous apportons très peu de changements à nos prévisions, réduisant les revenus du groupe 2020-22E de moins de 1% et en modifiant notre EBITDA 2020-22E (après les baux) de moins de 1% ' rajoute le bureau d'analyses.



Rappelons que le groupe a maintenu son objectif d'un EBITDA ajusté 'stable à légèrement croissant' par rapport à 2019.



