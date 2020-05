KPN : les prévisions d'un analyste

20/05/2020 | 12:31

Crédit Suisse considère KPN comme le premier choix du secteur et comme un opérateur historique. ' Nous préférons les opérateurs historiques qui ont déjà déployé beaucoup de fibres, donc qui ont moins de risque d'investissement ' indique le bureau d'analyses.



' Nous apportons très peu de changements à nos prévisions, réduisant les revenus du groupe 2020-22E de moins de 1% et en modifiant notre EBITDA 2020-22E (après les baux) de moins de 1% ' rajoute le bureau d'analyses.



Rappelons que le groupe a maintenu son objectif d'un EBITDA ajusté 'stable à légèrement croissant' par rapport à 2019.



Crédit Suisse confirme son conseil surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 3,0 E.



