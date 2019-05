Royal Mail : Liberum reste à 'vente' après les résultats

22/05/2019 | 10:39

Liberum réaffirme son conseil 'vente' et son objectif de cours de 240 pence sur Royal Mail, suite à des 'résultats annuels en ligne avec le consensus et la borne basse de sa fourchette-cible, les deux ayant été abaissés après l'avertissement d'octobre'.



'Si un dividende plus élevé a été déclaré, en ligne avec la politique précédente, le futur dividende sera réduit de 40%', note le broker, ajoutant que 'les objectifs pour l'exercice 2019-20 sont conformes au consensus actuel'.



Liberum a une vision mitigée du nouveau plan stratégique, qui parait 'davantage concentré sur la croissance des revenus que sur le contrôle de coûts' que ce qu'il pense 'être réalisable ou désirable', mais il reconnait comme 'contraintes' les options de la direction.



