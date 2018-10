Royal Mail : avertit sur ses prévisions, le titre plonge

L'action a fini en repli de 17,96% à 395,02 pence, plus forte baisse des indices FTSE et Stoxx 600.

L'ancien monopole postal britannique, victime de l'essor du courrier électronique, souffre de la baisse du volume du courrier papier et a prévenu en juin que le règlement de l'Union européenne sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur en mai, pourrait encore réduire le volume de courriers publicitaires.

Royal Mail prévoit pour l'exercice en cours un recul de son bénéfice opérationnel ajusté avant coûts de transformation, entre 500 millions de livres (563 millions d'euros) et 550 millions de livres, contre 694 millions de livres l'an dernier.

Le groupe a également déclaré que la productivité et les coûts au Royaume-Uni avaient été décevants et que ces éléments auraient un impact plus important que prévu sur les marges de son de son activité de colis en Europe (GLS).

Royal Mail espère réduire ses coûts de seulement 100 millions de livres, soit bien moins que les 230 millions de livres prévus précédemment. Il s'est engagé à mettre en oeuvre une série d'actions à court terme, sans plus de précisions.

Royal Mail prévoit désormais une contraction de 7% du volume de courrier traité contre une prévision antérieure d'une baisse de 4 à 6% à moyen terme.

