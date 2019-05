Royal Mail : bien orienté après ses résultats annuels

22/05/2019 | 10:06

Royal Mail gagne 4,2% à Londres, suite à la publication de 'résultats annuels en ligne avec le consensus et la borne basse de sa fourchette-cible, les deux ayant été abaissés après l'avertissement d'octobre', selon Liberum.



L'opérateur postal a vu son profit opérationnel hors coûts de transformation reculer de 27% à 509 millions de livres, pour des revenus en hausse de 3% à 10,44 milliards, contre des consensus de 504 millions et 10,41 milliards.



'Si un dividende plus élevé a été déclaré, en ligne avec la politique précédente, le futur dividende sera réduit de 40%', note Liberum, ajoutant que 'les objectifs pour l'exercice 2019-20 sont conformes au consensus actuel'.



