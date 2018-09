Royal Mail : met la main sur Dicom Canada

03/09/2018 | 11:22

Royal Mail indique que sa filiale GLS a acquis la société de livraison de colis Dicom Canada auprès de la firme de private equity de Chicago Wind Point Partners, pour environ 213 millions de livres sterling sur une base hors dette et trésorerie.



'Cette transaction est en ligne avec la stratégie de GLS de progresser par des acquisitions ciblées et concentrées pour se saisir de segments à croissance plus forte hors Europe', explique Rico Back, le CEO du groupe postal public britannique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.