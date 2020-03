Royal Mail : en baisse, un broker reste à 'vente'

27/03/2020 | 12:07

Le titre Royal Mail recule ce vendredi de -11%, pénalisé par l'analyste Liberum qui confirme sa recommandation 'Vente' sur celui-ci, avec un objectif de cours de 120 pence, estimant que la crise 'a rendu impossible ce qui était déjà improbable'.



'Nous étions vendeurs sur Royal Mail avant la crise actuelle, car il était hautement improbable que la direction puisse atteindre ses objectifs pour 2024 dans les délais sans la coopération active du personnel et des syndicats, ce qui n'était pas le cas', explique le broker.



'Même avant la crise, nous avions déjà prévu la suspension des dividendes, afin de préserver les liquidités pour les futures restructurations et pour montrer que les actionnaires partageaient les efforts avec le personnel invité à endurer encore plus de changements et de bouleversements. Nous avions également prévu que le groupe n'atteindrait pas ses objectifs pour 2024. L'impact significatif et incertain de l'épidémie de COVID-19 a maintenant rendu impossible la réalisation de ces objectifs.'



