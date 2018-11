Philips : Berenberg reste à 'achat'

16/11/2018 | 14:34

Berenberg maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 40 euros sur Philips, estimant dans sa note de recherche que le groupe d'électronique néerlandais 'tient enfin ses promesses'.



'S'il y a eu une légère déception sur la croissance dans quelques divisions de Philips cette année, nous pensons qu'elle se montrera transitoire avec de meilleures dynamiques à venir en 2019 et au-delà', juge le broker.



'Les fondamentaux du groupe demeurent forts de notre point de vue, et nous sommes satisfaits de voir la direction réagir promptement aux vents contraires temporaires pour assurer qu'elle réalise les promesses de ses objectifs', poursuit-il.



