Philips : Oddo abaisse ses prévisions de bénéfices

30/09/2019 | 09:53

Oddo abaisse son BNA 2019 de -1.2%. Le bureau d'analyses estime que la croissance du 3ème trimestre devrait être solide, mais la marge pourrait se révéler sous les attentes (+20 pb d'amélioration anticipée à 13.4% contre 14.1% auparavant).



Les analystes confirment leur conseil Neutre et leur objectif de 39 E.

' La division PH devrait rester partiellement pénalisée par les dépenses publicitaires et de promotions. Connected Care sera toujours impactée par les tarifs douaniers et le mix et ce n'est pas encore ce trimestre que la marge va progresser, malgré une forte hausse attendue de la croissance ' indique Oddo.



' Avec un T3 probablement sous les attentes en termes de marge, les espoirs vont alors se reporter sur le dernier trimestre, ce qui met la guidance à risque selon nous ' rajoute le bureau d'études.



