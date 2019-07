Philips : bien orienté après ses trimestriels

22/07/2019 | 15:29

Philips grimpe de 4,5% à Amsterdam après la publication par l'équipementier médical d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 23% à 0,43 euro au titre du deuxième trimestre, accompagné d'une confirmation d'objectifs annuels.



La marge d'EBITA ajustée s'est améliorée de 0,6 point à 11,8% pour des revenus de 4,67 milliards d'euros, en croissance de 6% en comparable et dépassant le consensus (4,59 milliards) grâce au dynamisme des divisions diagnostics-traitements et soins connectés.



Philips confirme ses objectifs d'une croissance de 4 à 6% de ses revenus en comparable -fourchette dont le consensus vise la borne base- et d'une amélioration de 100 points de base de sa marge d'EBITA ajustée par an en moyenne sur 2017-2020.



