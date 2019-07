23/07/2019 | 15:25

Philips prend 1,6% à Amsterdam avec le soutien d'UBS qui réaffirme son conseil 'achat' sur le titre du fournisseur néerlandais d'équipements médicaux et remonte son objectif de cours de 41 à 45 euros.



Le broker note 'une croissance organique de 6,1%, le plus haut niveau observé depuis 2015, et une expansion de marge de 60 points de base au deuxième trimestre, en dépit de vents contraires en termes de changes et de taxes'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.