Philips : collaboration stratégique avec l'américain Paige

05/12/2019 | 14:06

Le groupe néerlandais a annoncé une collaboration stratégique avec la société américaine de pathologie informatique Paige afin de fournir des applications d'IA clinique aux laboratoires.



Les technologies de l'IA, à commencer par la plate-forme de détection du cancer de la prostate Paige, permettent d'aider à identifier les pathologies, quantifier et caractériser le cancer dans des échantillons de tissus et à établir plus efficacement des diagnostics, ont indiqué les deux sociétés.



Philips a annoncé son intention de mettre à disposition dès 2020 la solution de détection du cancer de la prostate Paige avec le marquage CE aux laboratoires européens de pathologie.



