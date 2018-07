Philips : l'UE inflige une amende de 29,8 ME au groupe

24/07/2018 | 16:43

La Commission européenne a infligé aujourd'hui des amendes aux fabricants d'électronique grand public Asus, Denon & Marantz, Philips et Pioneer. La Commission reproche à ces sociétés d'avoir imposé des prix de revente fixes ou minimaux à leurs détaillants en ligne, et ce en violation des règles de l'UE en matière de concurrence.



Comme les quatre entreprises ont toutes coopéré avec la Commission, les amendes, qui s'élèvent à plus de 111 millions d'euros au total, ont été réduites pour chacune d'entre elles. L'amende infligée à Philips est donc de 29 828 000 E (40% du total).



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' En conséquence des mesures prises par ces quatre entreprises, des millions de consommateurs européens ont dû payer plus cher des appareils de cuisine, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des casques et de nombreux autres produits '.



' Philips, dont le siège social est aux Pays-Bas, s'est adonnée à la pratique des prix de vente imposés en France entre la fin 2011 et 2013 pour toute une série de produits électroniques grand public, tels que les appareils de cuisine, les machines à café, les aspirateurs, les systèmes de cinéma et de vidéo à domicile, les brosses à dents électriques, les sèche-cheveux et les rasoirs ' indique la Commission européenne.



