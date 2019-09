Philips : la suite 'SmartSleep' est disponible

24/09/2019 | 16:53

Philips annonce aujourd'hui le lancement, aux États-Unis, d'un pack traitant les problèmes de sommeil allant de la difficulté à s'endormir au ronflement.



Sa solution comprend un analyseur fournissant une étude personnalisée du sommeil des utilisateurs et un dispositif portable pour le ronflement. Il inclut également un programme basé sur une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, qui associe des composants hors ligne et d'autres basés sur des applications pour aider les utilisateurs à s'endormir plus rapidement, ainsi qu'une lampe de chevet et un réveil qui les aident à se réveiller plus naturellement.



La suite 'SmartSleep' avait été présentée pour la première fois au Consumer Electronics Show en janvier 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.