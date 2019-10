Philips : partenariat pour l'IA aux Pays-Bas

10/10/2019 | 13:01

Ahold Delhaize annonce s'associer à quatre autres groupes néerlandais, à savoir ING, KLM, NS et Philips, pour soutenir l'écosystème d'intelligence artificielle (IA) aux Pays-Bas en promouvant le développement de la technologie IA dans le pays.



Baptisé 'Kickstart AI', ce programme a pour objectif de combler l'écart entre les Pays-Bas et d'autres pays, tels que le Royaume Uni, les Etats-Unis et la Chine, qui ont réalisé des progrès notables dans ce domaine.



'Cet effort ajoutera des capacités d'éducation, encouragera le développement de la communauté IA et réaffirmera la position des Pays-Bas comme plateforme globale d'IA compétitive et pertinente', déclare le distributeur alimentaire.



