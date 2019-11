Philips : remporte plusieurs litiges en Allemagne et Pologne

25/11/2019 | 14:57

Philips annonce avoir remporté plusieurs litiges en matière de propriété intellectuelle avec des fabricants et des vendeurs de brosses à dents électriques et de têtes de brosses.



La société néerlandaise avait en effet engagé des actions en justice en Allemagne et en Pologne contre plusieurs sociétés pour violation de ses droits.



Les détails financiers n'ont pas été divulgués.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.