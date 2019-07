Royal Philips : La valeur du jour en Europe - PHILIPS rassure sur son objectif de marge pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Philips s’est emparé de la première place de l’indice AEX, gagnant 4,56% à 40,715 euros grâce à une performance opérationnelle trimestrielle meilleure que prévu et à la confirmation de ses perspectives. La division Soins connectés, qui commercialise notamment des défibrillateurs et des systèmes de surveillance de patients à distance, s’est notamment distinguée, avec une croissance organique de 6%.Les revenus du groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents…) ont pour leur part enregistré une croissance interne du même ordre, à 4,67 milliards d'euros alors que le marché visait une progression de 4,5%. Les prises de commandes ont augmenté de 8%.L'Ebita ajusté a progressé de 13,9% à 549 millions d'euros, soit une marge de 11,8%, en amélioration de 60 points de base. Il est ressorti au dessus du consensus s'élevant à 542 millions d'euros.Philips a aussi réaffirmé son objectif d'une croissance de 4% à 6% de ses ventes en comparable par an au cours entre 2017 et 2020. Il vise à ce terme au moins 20 milliards d'euros de revenus. La marge d'Ebita ajusté est anticipée en progression de 100 points de marge sur cette période, lui permettant d'atteindre environ 15% en 2020.La société a confirmé viser une amélioration de sa marge de cette ampleur cette année alors que, selon UBS, les investisseurs s'inquiètent de sa capacité à atteindre cet objectif. Le consensus correspond ainsi à une progression de 40 points de base. Pour y parvenir, Philips compte notamment sur son programme d'économies. 146 millions de baisse des coûts ont été réalisés ce trimestre, portant le total à 1,2 milliard depuis 2017. 1,8 milliard sont attendus en tout d'ici 2020.