Royal Philips : PHILIPS bien orienté grâce à un solide deuxième trimestre

Philips gagne 3,99% à 40,49 euros grâce à une performance opérationnelle meilleure que prévu au deuxième trimestre. Sur cette période, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents…) a généré un bénéfice net de 246 millions d’euros contre 2 millions d’euros, un an plus tôt. Plus pertinent aux yeux des analystes, l'Ebita ajusté a progressé de 13,9% à 549 millions d'euros, soit une marge de 11,8%, en amélioration de 60 points de base. L'Ebita ajusté est ressorti au dessus du consensus s'élevant à 542 millions d'euros.Les revenus du groupe ont pour leur part enregistré une croissance interne de 6% à 4,67 milliards d'euros alors que le marché visait une progression de 4,5%.Philips a aussi réaffirmé son objectif d'une croissance de 4% à 6% de ses ventes en comparable par an au cours entre 2017 et 2020. Il vise à ce terme au moins 20 milliards d'euros de revenus. La marge d'Ebita ajusté est anticipée en progression de 100 points de marge sur cette période, lui permettant d'atteindre environ 15% en 2020.