boule91 - Nette amélioration des performances au T4 " (CercleFinance.com) - 250110 -Philips a fait état lundi d'une amélioration de ses résultats de 4e trimestre, à la fois sous l'impulsion de la progression de ses performances opérationnelles et de la baisse de ses charges.



Le groupe néerlandais publie un bénéfice net de 260 millions d'euros, contre une perte de 1,18 milliard d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Son résultat opérationnel (Ebita) se monte à 662 millions d'euros, contre 26 millions d'euros à l'issue du 4e trimestre 2009, notamment du fait de la disparition de 191 millions d'euros de charges liées à ses acquisitions et restructurations.



Au total, son chiffre d'affaires s'établit à 7,26 milliards d'euros, en baisse de 5% d'une année sur l'autre en raison de l'évolution défavorable des taux de change.



Si son activité d'équipements médicaux ('Healthcare') s'est repliée de 1% à 2,4 milliards d'euros à périmètre comparable au 4e trimestre, sa branche d'électronique grand public ('Consumer Lifestyle') affiche des ventes en croissance organique de 1% à 2,9 milliards d'euros.



Son troisième grand pôle d'activité, l'éclairage, a enregistré un chiffre d'affaires stable autour de 1,8 milliard d'euros.



'Même si les circonstances économiques d'aujourd'hui ne nous permettent pas d'établir des prévisions fiables en termes d'activité future, je suis confiant sur la foi de nos performances de 4e trimestre, de la vigueur de notre portefeuille de marques leaders au niveau mondial et de nos effectifs que 2010 sera une année de nouvelle progression vers notre objectif de devenir le premier groupe mondial en matière de santé et de qualité de vie', indique Gerard Kleisterlee, son PDG.



Evoquant un signe de 'confiance' vis-à-vis de ses actionnaires, Philips compte maintenir le versement d'un dividende de 70 cents par action sur une base annuelle.



