16/01/2019 | 16:38

Le titre Royal Unibrew est en baisse de 0,5% à la Bourse de Copenhague alors que Jefferies entame sa couverture sur l'action à 'sous-performance' et indique un objectif de cours de 400 couronnes danoises.



Dans son analyse du jour, Jefferies a déclaré qu'il considérait le brasseur danois comme 'une entreprise multi-boissons bien gérée', mais note que sa valorisation actuelle (négociée avec 20% de prime par rapport à ses pairs) implique un risque de baisse.



