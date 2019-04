Vopak : accord pour une cession de trois terminaux

05/04/2019 | 08:14

Vopak fait part ce vendredi d'un accord pour la cession de ses terminaux d'Algesiras, Amsterdam et Hambourg, transaction qui suit une revue stratégique sur ces actifs annoncée par le groupe néerlandais de services de stockage en août dernier.



La valeur de transaction de ces terminaux se monte à 723 millions d'euros. La cession devrait générer un afflux de trésorerie net avant impôt de l'ordre de 670 millions pour Vopak, et un gain exceptionnel avant impôt d'environ 200 millions.



L'opération -qui devrait avoir un effet positif sur le rendement des capitaux employés du groupe- est soumise à certaines conditions de finalisation usuelles et devrait être réalisée au cours du second semestre de cette année.



