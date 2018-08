Vopak : bénéfices en repli au 1er semestre

17/08/2018 | 08:13

Vopak dévoile au titre de son premier semestre 2018, en données ajustées, un résultat net part du groupe en baisse de 7% à 140 millions d'euros et un EBITDA en repli de 6% à 371 millions, grevés essentiellement par des variations de changes.



Le groupe néerlandais spécialisé dans le stockage par réservoirs a vu ses revenus se tasser de 6% à 626 millions d'euros, avec un taux d'occupation en baisse de cinq points à 86% dans une structure de marché pétrolier moins favorable.



Etant donnés son programme d'expansion pour 2019 et son programme d'efficience de coûts, Vopak revendique le potentiel d'améliorer significativement son EBITDA l'année prochaine, sous réserve des conditions de marché et des mouvements de changes.



