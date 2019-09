Vopak : cessions d'Amsterdam et Hambourg finalisées

30/09/2019 | 13:01

Vopak, groupe néerlandais spécialisé dans le stockage par réservoirs, fait part de la finalisation de la cession des terminaux d'Amsterdam et de Hambourg à First State Investments, transaction annoncée le 5 avril dernier.



La transaction valorise les actifs cédés autour de 600 millions d'euros, dont une somme contingente de 15 millions soumise à certaines conditions de revenus, et génère pour Vopak un gain exceptionnel après impôt de l'ordre de 190 millions au titre du troisième trimestre.



La cession du terminal d'Algesiras fait actuellement l'objet de discussions avec le partenaire minoritaire actuel, concernant la participation de 80% de Vopak aux mêmes prix, termes et conditions que ceux conclus avec First State Investments.



