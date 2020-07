Royal Vopak N.V. : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 14/07/2020 | 08:53 achat En cours

Cours d'entrée : 48.66€ | Objectif : 53€ | Stop : 46€ | Potentiel : 8.92% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Royal Vopak N.V. pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 53 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 47.33 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 46.97 EUR.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 47.33 EUR.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sous-secteur Pétrole et gaz - services de transports Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROYAL VOPAK N.V. 0.87% 7 071 ENBRIDGE INC. -22.24% 60 321 TC ENERGY CORPORATION -16.98% 39 800 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER.. -39.17% 37 443 KINDER MORGAN, INC. -32.97% 32 091 WILLIAMS COMPANIES -21.75% 22 517 MPLX LP -32.84% 18 102 ENERGY TRANSFER LP -50.43% 17 136 SNAM SPA -3.41% 16 761 TRANSNEFT -23.06% 13 968 PEMBINA PIPELINE CORPORATIO.. -32.64% 13 144

Jordan Dufee

Données financières EUR USD CA 2020 1 255 M 1 423 M - Résultat net 2020 384 M 436 M - Dette nette 2020 2 512 M 2 849 M - PER 2020 16,4x Rendement 2020 2,47% Capitalisation 6 222 M 7 071 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 6,96x Nbr Employés 3 722 Flottant 39,0% Prochain événement sur ROYAL VOPAK N.V. 29/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 55,14 € Dernier Cours de Cloture 48,75 € Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen 13,1% Ecart / Objectif Bas 2,56% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Eelco M. Hoekstra Chairman-Management Board Beschier Jacob Noteboom Chairman-Supervisory Board Frits Eulderink Chief Operating Officer & Member-Management Board Gerard B. Paulides Chief Financial Officer & Executive Vice President Leo Brand Director-Information Technology