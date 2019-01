RPC Group Plc : Apollo va payer 782 GBp par action pour prendre le contrôle

23/01/2019 | 09:32

Après des mois de tractations, le fonds d'investissement Apollo a accepté de payer 3,3 milliards de livres (environ 3,75 milliards d'euros) pour racheter le britannique RPC Group, spécialiste des emballages plastiques.

Les dirigeants de RPC Group ont obtenu 782 GBp par action en numéraire d'Apollo Global Management, qui va prendre le contrôle de la société basée non loin de Northampton, au cœur de l'Angleterre. La proposition, recommandée par la direction, valorise RPC 3,323 milliards de livres, soit une prime de 15,6% sur le cours du 7 septembre dernier, le dernier avant l'entrée en phase de négociations. Les actionnaires sont éligibles au dividende de 8,1 GBp qui sera versé cette semaine, sans impact sur le prix proposé. Le conseil d'administration était conseillé par Crédit Suisse, Rothschild et Evercore.



Lors du dernier exercice, RPC a dégagé 3,75 milliards de livres de revenus, 590 millions de livres d'Ebitda et un bénéfice net par action de 61,3 GBp. Le titre progressait en direction du niveau de l'offre dans la matinée du 23 janvier en bourse.