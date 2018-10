RR Donnelley & Sons : RRD remporte le prix d'excellence en service clientèle NASSCOM 2018

RRD exploite l’automatisation des processus par la robotique pour transformer les opérations commerciales d'Experian UK

La R.R. Donnelley & Sons Company (RRD) (NYSE : RRD), un important fournisseur mondial de solutions multicanaux pour le marketing et les communications commerciales, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix d'excellence en service clientèle NASSCOM 2018 dans la catégorie « Efficacité des processus ». Le prix a été présenté au 20e Sommet de la stratégie NASSCOM BPM à Bangalore, en Inde, qui est l’un des plus grands événements au monde en matière d’externalisation des processus métiers (BPO) et de technologie d’information (ITO).

Le prix d'excellence du service clientèle de NASSCOM récompense les entreprises qui exploitent des technologies numériques perturbatrices pour transformer la manière dont elles aident leurs clients à créer de nouvelles sources de revenus et de nouvelles expériences client. RRD a été sélectionnée dans la catégorie « Efficacité des processus » pour avoir mis en œuvre l’automatisation des processus par la robotique (RPA) chez Experian UK. La solution RPA de RRD intègre la technologie numérique pour éliminer ou réduire les tâches manuelles répétitives, ce qui améliore l'efficacité et la qualité tout en réduisant les coûts opérationnels.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par NASSCOM pour le projet mené à bien chez Experian UK », a déclaré Mike Gordon, président des Services mondiaux chez RRD. «∘Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour acquérir une compréhension approfondie de leurs opérations commerciales afin de leur fournir des solutions de transformation qui améliorent leurs performances. Au cours de notre projet avec Experian UK, nous avons pu appliquer la technologie d’automatisation des processus par la robotique afin d’améliorer l’efficacité et la précision des nombreuses interactions qu’ils entretiennent avec leurs clients. »

«∘Nous avons adopté précocement l’automatisation des processus par la robotique qui nous a permis d’aider nos clients à tirer parti des technologies émergentes pour créer des solutions de communication innovantes∘», a déclaré Ken O'Brien, vice-président exécutif et directeur des technologies de l'information chez RRD. «∘Notre collaboration avec Experian UK est un excellent exemple de la manière dont nos équipes continuent à développer l'utilisation de nouvelles technologies dans toutes nos gammes de produits afin d'aider nos clients à améliorer leurs opérations et à générer des économies de coûts significatives.∘»

L'association nationale des sociétés de logiciels et de services (« NASSCOM ») est une association professionnelle à but non lucratif des secteurs indiens des technologies de l'information et de l'externalisation des processus (BPO).

Pour en savoir plus sur les services de conseil en processus et d'assistance opérationnelle de RRD, visitez le Site Web des solutions globales d'externalisation de RRD.

À propos de RRD

RRD est un important fournisseur mondial de services de communication d'entreprise multicanaux et de solutions de marketing. Avec plus de 50 000 clients et 43 000 employés dans 34 pays, RRD propose l’offre la plus complète du marché en matière de solutions conçues pour aider les entreprises, de Main Street à Wall Street, à optimiser le démarchage client et à rationaliser leurs opérations tout au long de leur parcours. RRD propose un portefeuille complet de fonctionnalités, d’expérience et d’échelle permettant aux organisations du monde entier de créer, gérer, diffuser et optimiser leurs stratégies de marketing et de communication d’entreprise.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.rrd.com.

