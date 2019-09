Immigration: pour Buzyn, "nécessité absolue" de préserver l'AME 0 22/09/2019 | 14:27 Envoyer par e-mail :

PARIS (awp/afp) - La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a insisté dimanche sur la "nécessité absolue de préserver" l'Aide médicale d'État (AME) pour les sans-papiers, un sujet qui suscite des "fantasmes" selon elle. "J'ai toujours défendu l'AME pour qu'elle ne se restreigne pas uniquement à l'urgence, c'est très important de soigner les gens tôt, au bon moment, pour éviter des dégradations" de leur état de santé qui entraîneraient en outre des coûts supplémentaires pour la collectivité, a fait valoir la ministre lors du Grand jury RTL/Le Figaro/LCI. Dès cet été, plusieurs associations avaient fait part de leur inquiétude concernant une possible remise en cause de l'AME au nom d'un éventuel durcissement de la politique migratoire. La question sera au menu du débat parlementaire sur la politique migratoire fin septembre. Leurs craintes ont été renforcées par le fait que le gouvernement a commandé un rapport sur le sujet à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des finances (IGF), mais aussi par des déclarations du patron de LREM Stanislas Guerini sur de possibles "abus", "par exemple pour financer des prothèses mammaires". Sur ce point, M. Guerini "s'est trompé, il n'y a aucun soin esthétique dans l'aide médicale d'État", ni de "soins dentaires", a observé Mme Buzyn. "Il y a des abus, il y a des fraudes (...), on peut regarder s'il y a des actes qui ne sont pas nécessaires", a-t-elle observé. Cependant, "je suis médecin, je sais exactement ce qu'il est important de préserver" dans le panier de soins proposé aux sans-papiers. Commentant une tribune publiée par 805 médecins dans le Journal du dimanche pour demander la préservation du dispositif actuel, Mme Buzyn a affirmé: "J'aurais pu la signer!". Lors du débat parlementaire du 30 septembre, "les chiffres exacts seront donnés" car "il faut arrêter les fantasmes", a dit la ministre. L'AME bénéficie à quelque 300.000 personnes, pour un coût moyen "de l'ordre de 2.600 euros" par an, soit "à peu près ce que dépensent la majorité des Français", a-t-elle souligné. ab/lum/tes