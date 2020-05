Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan maintient son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 37 euros sur RTL Group. La banque américaine a ajusté en légère hausse de 0,5% ses estimations d'Ebit pour 2020 et 2021 a respectivement 712 et 921 millions d'euros. Le broker anticipe un bénéfice par action de 2,8 euros pour l'exercice en cours et de 3,63 euros pour 2021.