RTL Group : Oddo ajuste son objectif de cours

26/11/2018 | 10:54

Oddo a organisé un roadshow avec RTL Group à Paris. Suite à cette réunion, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat ' au regard d'un profil diversifié et de la bonne dynamique des autres activités en dehors de l'Allemagne, en attendant une reprise dans ce pays '. L'objectif de cours est ajusté à 68 E (contre 70 E).



' La tendance publicitaire reste très difficile en Allemagne en novembre, ce qui nous conduit à réviser nos attentes de CA publicitaire pour 2018, avec un impact toutefois marginal sur l'EBITA ' indique Oddo.



' Pour 2019, la visibilité reste très faible mais le groupe ne table pas sur un déclin aussi prononcé (nous tablons sur +0.5%) ' rajoute le bureau d'études.



Oddo estime également que la priorité stratégique des 2/3 prochaines années est l'investissement organique sur les plateformes OTT.



' Le groupe a indiqué une enveloppe d'investissements maximum de 100 ME sur 4 à 5 ans. Sur cette base et en 2019, nous estimons une hausse des coûts de 35 ME '.



