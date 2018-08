RTL Group: bénéfice net en hausse au 2e trimestre, prévisions 2018 confirmées

Bruxelles (awp/afp) - Le premier groupe audiovisuel européen, RTL Group, a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre et confirmé ses prévisions pour l'année 2018.

D'avril à juin 2018, RTL Group, contrôlé par le géant allemand des médias Bertelsmann, a dégagé un bénéfice net de 207 millions d'euros, contre 183 millions d'euros sur la même période en 2017, soit une progression de 13%.

Le chiffre d'affaires est également en hausse, de 3,6% à 1,630 milliards d'euros, contre 1,573 milliard d'euros au deuxième trimestre 2017.

"On est très contents de nos chiffres, qui sont en ligne avec nos objectifs pour 2018", a réagi auprès de l'AFP Elmar Heggen, le directeur financier du groupe.

RTL Group anticipe pour l'année en cours un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 5% et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) stable, variant entre -1,0% et 1,0%.

L'activité a notamment été affectée au deuxième trimestre par la Coupe du monde de football, un évènement dont le groupe ne possédait les droits dans aucun pays.

"Juin et juillet ont été plus difficiles mais on l'avait anticipé. C'est un phénomène connu et en général, on récupère les parts de marché l'année d'après", a cependant nuancé M. Heggen.

A l'inverse, le groupe a bénéficié du retour sur les écrans américains de l'émission American Idol, produite par FremantleMedia, sa division de production de contenus. Une nouvelle saison a été commandée par le réseau américain ABC.

RTL Group prévoit à l'avenir d'accroître ses investissements dans "les services de vidéo à la demande, en mettant clairement l'accent sur le contenu local et exclusif", explique Bert Habets, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Il compte adopter "progressivement un modèle hybride combinant un service gratuit, financé par de la publicité et un produit premium payant".

En ce qui concerne la vente du club de football des Girondins de Bordeaux, propriété de M6, filiale de RTL Group, au fonds d'investissements américain GACP, M. Heggen s'est dit "optimiste".

"On a signé un contrat de négociation exclusif avec l'acquéreur américain. La vente sera assurée dès que toutes les procédures prévues par la loi seront clôturées, mais on reste confiants sur le fait que le deal va se faire", a-t-il assuré.

"Il y a quelques conditions suspensives qui ne peuvent pas être maîtrisées par le groupe M6", a-t-il ajouté.

La vente, estimée entre 70 et 100 millions d'euros, doit être finalisée en septembre.

afp/rp