RTL Group: bénéfice trimestriel en baisse, perspectives 2018 confirmées

Bruxelles (awp/afp) - Le premier groupe audiovisuel européen, RTL Group, a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse au troisième trimestre, mais a confirmé ses prévisions pour l'année 2018.

De juillet à septembre 2018, RTL Group, contrôlé par le géant allemand des médias Bertelsmann, a dégagé un bénéfice net de 106 millions d'euros, contre 114 millions d'euros sur la même période en 2017, soit un recul de 7%.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 3,6% à 1,422 milliard d'euros, contre 1,372 milliard d'euros au troisième trimestre 2017.

"RTL Group a une fois encore démontré sa position de force, malgré des conditions de marché difficiles", s'est réjoui le PDG du groupe Bert Habets.

RTL Group anticipe pour l'année en cours un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 5% et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) stable, variant entre -1,0% et 1,0%.

"L'évolution contrastée des marchés de la publicité télévisuelle en Europe" pousse RTL Group à se concentrer sur "deux domaines de croissance: la mise en place et l'élargissement de (ses) plateformes de streaming non linéaires, et la production de contenus locaux exclusifs", explique M. Habets.

"Nous allons considérablement accroître les offres de contenus de nos services de streaming, tous genres confondus", ajoute-t-il.

