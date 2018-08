RTL : prend 7%, mieux que prévu au 2e trimestre

29/08/2018 | 10:05

L'action du groupe audiovisuel RTL prenait près de 7% ce matin à la Bourse de Bruxelles sur la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes. La filiale de l'allemand Bertelsmann, et maison mère de M6, a par ailleurs confirmé ses prévisions annuelles.



Au 1er semestre (S1), le CA a atteint un niveau record en dépassant les trois milliards d'euros, grâce au numérique principalement. Ressortant à 2,3% en données publiées, la croissance organique atteint 3,7%, son plus haut niveau depuis 2010.



L'EBITDA semestriel ressort à 638 millions (+ 1,9%), soit une marge érodée de dix points de base à 20,9%, et le bénéfice net reste pratiquement stable à 318 millions. Mais au 2e trimestre, ces agrégats ont pris respectivement 4,7% et 13,1%.



Un acompte sur dividende 2018 d'un euro sera versé en septembre.







