RTL : résultats trimestriels salués

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe RTL (+6,99% à 66,5 euros) est bien orienté à la Bourse de Francfort à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, le groupe d'audiovisuel a réalisé un résultat opérationnel (Ebitda) en progression de 4,7% à 379 millions d'euros, là où le marché anticipait un léger repli. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,6% à 1,63 milliard d'euros, un niveau record. Il a dépassé la prévision de 1,62 milliard d’euros de l’analyste de plus optimiste interrogé par Reuters pour compiler son consensus.RTL a confirmé ses perspectives d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires, entre 2,5% et 5%, et d'un Ebitda globalement stable (-1%/+1%).