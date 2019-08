RTL Group : hausse de 21% du profit au 1er semestre

28/08/2019 | 14:05

RTL Group cède 0,4% à Francfort, alors que le groupe audiovisuel a vu son profit augmenter de 21% à 443 millions d'euros au premier semestre, avec un EBITA stable à 538 millions malgré des investissements plus élevés en programmation et en vidéo à la demande.



Affichant une croissance de 4,2% de ses revenus à 3,2 milliards d'euros sur la période, la filiale de l'éditeur Bertelsmann confirme anticiper une croissance de 2,5 à 5% hors effets de changes sur l'ensemble de 2019, ainsi qu'un repli de 2,5 à 5% de son EBITA.



