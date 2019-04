La SSR va se doter d'un nouveau centre de compétence numérique

Berne (awp/ats) - La réorganisation de la SSR se poursuit. L'entreprise va se doter d'un nouveau centre de compétence numérique. Et la filiale de production tpc sera intégrée à SRF. Les mesures totalisent 10 millions de francs suisses d'économies par an et devraient coûter environ 40 postes.

Ces nouvelles décisions, avalisées par le conseil d'administration mercredi, font partie du vaste programme de l'entreprise qui vise 100 millions de francs suisses d'économies. Elles répondent au plafonnement de la quote-part de la redevance, au recul des recettes publicitaires et aux investissements nécessaires dans le numérique, indique jeudi la SSR dans un communiqué.

Elles impliqueront pour le personnel une quarantaine de suppressions de postes à temps plein. Une vingtaine seront biffés par le biais de licenciements et de mises à la retraite anticipée. Un plan social sera appliqué pour les collaborateurs concernés.

Principale nouveauté, un centre de compétence pour l'infrastructure et les services IT, la production numérique et la distribution sera créé chez Swiss TXT. Ce centre regroupera la filiale Swiss TXT SA (179 collaborateurs), dont le siège se situe à Bienne, et l'unité Infrastructure IT SSR INIT (100 collaborateurs).

Swiss TXT restera le centre de compétence pour les services d'accès SSR. La réalisation de ces mesures - sous réserve des résultats de la procédure de consultation - est prévue pour le 1er janvier 2020.

Regroupement de la production

En outre, le centre de production technique tpc sera intégré à SRF, l'équivalent alémanique de la RTS. Cette mesure devrait permettre de simplifier l'organisation et la coordination de la production entre les unités d'entreprise. Elle permettra de réaliser des économies substantielles, principalement au niveau du management.

Le directeur de tpc Detlef Sold quittera l'entreprise début juillet. Christoph Gebel, Senior Advisor à la Direction SRF, reprend la direction. Le comité de direction est chargé d'élaborer un concept détaillé. La SSR table sur le 1er janvier 2020 pour la mise en oeuvre de cette nouvelle structure.

Les Business Services nationaux seront également rattachés à SRF le 1er janvier 2020 au plus tard. Ces services spécialisés comptent 70 postes à temps plein dans les domaines de la coordination, de la planification des mandats, des Solution Desks et de la transmission opérationnelle audio, vidéo et data.

Le conseil d'administration a validé une série d'autres mesures dont le détail n'est pas communiqué. Pour Jean-Michel Cina, président du conseil d'administration de la SSR, ces décisions s'inscrivent dans la suite des engagements pris le 4 mars 2018, après le rejet par le peuple de l'initiative "No Billag".

Le directeur de la SSR Gilles Marchand avait promis un plan d'économies pour le géant audio-visuel. "Avec cette restructuration, la SSR baisse ses coûts, optimise ses processus de production et diminue les effectifs de la direction générale pour la concentrer sur ses responsabilités stratégiques", indique le Romand cité dans le communiqué. La production est quant à elle protégée au maximum.

ats/al