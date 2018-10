La SSR va supprimer 200 postes, dont 41,4 en Suisse romande

Berne (awp/ats) - La SSR annonce mardi que 200 postes équivalents plein temps vont disparaître dans le cadre des mesures d'économies mises en oeuvre dès le début 2019. Pour la RTS, cela signifie que 41,4 postes équivalents plein temps seront supprimés d'ici 2022.

Au total, l'entreprise doit économiser 100 millions de francs suisses sur son budget actuel. Près de 13 millions le seront à la Radio Télévision Suisse (RTS), a indiqué Barbara Stutz, porte-parole de la RTS, revenant sur une information publiée mardi sur le site de la RTS.

"A ce stade, on ne connaît pas le détail de la répartition des coupes entre la radio et la télévision", a poursuivi la porte-parole. Une période de consultation s'ouvre mardi jusqu'au 16 novembre où le personnel peut proposer des pistes d'économie autres que des suppressions de postes. Les premières mesures prendront effet en janvier.

"Le but est d'éviter au maximum de toucher au programme", selon Mme Stutz. Ces suppressions d'emplois représentent quelque 5 millions sur le total de 13 millions que la RTS doit économiser. La plus grande partie des économies se fera sur les coûts de structure, de bâtiments, d'infrastructure et de fonctionnement.

Une partie des postes touchés le seront via des mouvements naturels, des retraites anticipées et des réductions du temps de travail, mais il y aura aussi plusieurs licenciements. Un plan social sera mis en place pour les personnes concernées, précise la RTS.

Recul de la redevance et de la pub

La SSR justifie cette décision par la baisse de la redevance radio-TV à 365 francs suisses dès le 1er janvier 2019 et la part de la SSR plafonnée à 1,2 milliard de francs suisses. A cela s'ajoute la baisse régulière des recettes commerciales de la SSR, argumente encore le média de service public.

ats/rp