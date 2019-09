NANOBIOTIX : résultats encourageants d'une étude de phase 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nanobiotix a dévoilé des résultats encourageants de l'étude de phase 1 évaluant le radioenhancer NBTXR3, premier représentant de sa classe, activé par radiothérapie stéréotaxique (RTS). Ces données ont été présentées par le Dr Enrique Chajon, investigateur de l'étude, au congrès annuel de l'ASTRO 2019. L'étude a révélé que NBTXR3 activé par radiothérapie stéréotaxique (RTS) était sûr et bien toléré dans chacun des quatre niveaux d'escalade de dose. NBTXR3 est resté dans la tumeur sans fuite au niveau des tissus sains environnants de l'injection à la fin de la radiothérapie.L'étude a montré des signes positifs d'efficacité dans la population de patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC), tous les patients évalués ont répondu au traitement et chez plus de la moitié d'entre eux une réponse complète a été atteinte.Compte tenu du profil de sécurité très positif, un 5e niveau de dose a été ajouté à l'étude d'escalade et les patients sont actuellement en cours de recrutementCes résultats, en particulier dans le CHC, sont importants car ils pourraient élargir le champ des indications de NBTXR3 et renforcer la stratégie d'accès au marché de la société.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.