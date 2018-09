Résumé des principales informations économiques du lundi 17 septembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

FISCALITÉ DES ENTREPRISES: La réforme de l'imposition des entreprises sera couplée à un volet consacré l'AVS. Le Conseil des Etats a bouclé le dossier en éliminant les dernières divergences. Après le cap des votations finales, c'est la bataille des urnes qui attendra le projet. La 3e réforme de l'imposition des entreprises n'avait pas survécu au verdict de peuple en février 2017. Le Conseil fédéral était revenu avec une nouvelle mouture, le Projet fiscal 17. Après le nouveau compromis défendu au Parlement par le PS, le PDC et le PLR, on parle désormais de "Loi relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS" ou RFFA.

NÉGOCIATIONS SALARIALES: L'Union syndicale suisse (USS) réclame pour l'an prochain des augmentations de salaires de 2 à 2,5%. Ces dernières sont nécessaires pour compenser la stagnation des salaires réels, l'évolution à la hausse des primes d'assurance-maladie et des cotisations du 2e pilier. "Le moment est venu d'entamer des négociations salariales qui débouchent à nouveau sur des résultats positifs pour les travailleurs et travailleuses. Ceux-ci ont plus que gagné des hausses de salaires réels, car ils ont pris une part déterminante dans l'évolution économique favorable", a lancé le président de l'USS, Paul Rechsteiner, devant les médias à Berne.

CONJONCTURE: Engagée dans des négociations commerciales avec l'Union européenne, la Suisse devra vraisemblablement se plier à la volonté de son principal partenaire économique. "A priori, c'est simple. Soit la Suisse accepte, soit elle n'accepte pas. Il n'y aura pas d'entre-deux", affirme à AWP Samy Chaar, chef économiste de la Banque Lombard Odier & Cie. Les autorités suisses tentent d'arracher un accord institutionnel à leurs homologues européennes, notamment pour le secteur financier. Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a néanmoins averti qu'il n'y aura pas de négociations en étapes ou d'accord "light". "Je suis contre le saucissonnage", a-t-il expliqué en interview à la RTS la semaine dernière.

ASSURANCE: Les assureurs suisses s'attendent à des coûts moins élevés que prévus, alors que la tempête Florence faiblissait au fur et à mesure de sa progression au-dessus du sol américain. La dépression tropicale a entraîné la mort d'au moins 17 personnes et laissé 575'000 foyers et entreprises sans électricité. Les précipitations et les crues se poursuivent. Le secteur de la réassurance et des assurances semble un peu respirer, notamment grâce à des dommages revus à la baisse.

TECHNIQUES FERROVAIRES: ABB a décroché auprès du fabricant de matériel ferroviaire thurgovien Stadler Rail une commande de plus de 100 millions de francs suisses. Le géant zurichois de l'électrotechnique lui fournira des équipements de tractions pour quelque 160 rames destinées aux transports urbains et régionaux ainsi qu'au trafic grandes lignes. Les équipements de traction fournis par ABB se distinguent par leur légèreté et leur faible encombrement, écrit ABB. Ces équipements, à savoir des transformateurs et des convertisseurs, assurent la conversion de l'énergie transmises par la caténaire dans les bonnes tensions et fréquences pour l'entraînement des moteurs de traction.

BANQUES: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pointe des manquements de la part de Credit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans plusieurs cas, le numéro deux bancaire helvétique a omis d'effectuer des vérifications à propos de ses clients. Dans un communiqué, la Finma indique avoir clos deux procédures visant Credit Suisse. Dans un premier cas, le "comportement fautif" du numéro deux bancaire helvétique s'est inscrit dans le cadre de cas présumés de corruption en lien avec la Fédération internationale de football Fifa, ainsi qu'avec les groupes pétroliers brésilien Petrobas et vénézuélien PDVSA.

CAR POSTAL: Nouveau souci de gestion pour Car Postal. Durant des années, ses chauffeurs n'ont pas touché toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit. L'entreprise reconnaît l'erreur et va rembourser deux ans d'arriérés. Syndicom revendique cinq ans. Car Postal reconnaît devoir deux millions de francs suisses de frais et autres indemnités à ses chauffeurs. Elle a confirmé une information du Blick.

DONNÉES BANCAIRES: Singapour, Hong Kong et d'autres places financières devraient s'ajouter à la liste des entités avec lesquelles la Suisse échangera automatiquement des données bancaires. Le Conseil des Etats a adopté, à la quasi-unanimité, les douze projets du gouvernement. En octobre 2017, le Conseil fédéral avait déjà décidé d'appliquer provisoirement les accords avec Singapour et Hong Kong à partir du 1er janvier 2018 et d'échanger pour la première fois avec ces pays des renseignements relatifs à des comptes à l'automne 2019, a rappelé au nom de la commission Pirmin Bischof (PDC/SO). Cette procédure était la seule manière de respecter le calendrier.

SUISSE - ISRAËL: La Suisse a demandé à Israël de lui ouvrir ses marchés afin que les banques suisses puissent y échanger des fonds. Les banques de l'Union européenne ont accès au marché israélien, mais pas la Suisse puisqu'elle ne fait pas partie de l'UE et a une législation différente. "Nous avons besoin d'un accès au marché et que nos marchés respectifs soient aussi libres d'accès que possible", a expliqué le secrétaire d'Etat suisse aux questions financières internationales Jörg Gasser alors qu'il accompagnait le conseiller fédéral Ueli Maurer lors de sa visite de travail à Jérusalem ce weekend.

INDUSTRIE DES MACHINES: Le retour à la cotation (IPO) de SIG Combibloc s'annonce comme le plus important de l'année pour la place zurichoise. Le modèle d'affaires du spécialiste schaffhousois des emballages aseptisés pour l'industrie alimentaire présente quelques particularités. "Nous ne réalisons que 10% de notre chiffre d'affaires avec la vente de machines", a signalé lundi son directeur général (CEO) Rolf Stangl. L'essentiel des recettes provient des ventes d'emballages en carton pour boissons que les clients s'engagent contractuellement à acheter pendant les années qui suivent l'acquisition des machines. Les récipients sont fabriqués dans huit usines à travers le monde.

MEUBLES: XXXLutz souhaite poursuivre sa croissance en Suisse en ouvrant suffisamment de filiales pour couvrir l'ensemble du territoire. "Notre ambition est que 90% de la population puisse se rendre dans un de nos magasins en maximum une heure de trajet. Cela correspond à environ une dizaine de filiales", a déclaré à AWP Meinrad Fleischmann, qui accompagne le géant autrichien du meuble dans son expansion en Suisse. Après l'ouverture d'une première filiale à Rothrist en Argovie au mois d'avril, l'appétit de XXXLutz pour la Suisse n'en est que plus fort. La chaîne autrichienne, numéro deux de l'ameublement en Europe après Ikea, voulait s'étendre en Suisse depuis longtemps, mais elle a attendu de trouver l'emplacement idéal.

CONJONCTURE: La politique du président américain Donald Trump en matière de stimulation économique est inutile et pourrait se révéler dangereuse à terme, selon Samy Chaar. Le chef économiste de la Banque Lombard Odier & Cie pointe du doigt une "mécanique surchauffée" qui renforce les déséquilibres et augmente les risques pour la conjoncture mondiale. "Les Américains sont en train de réaliser cette grande expérience économique, qui revient à doper l'économie avec une stimulation fiscale assez marquée à un moment assez incongru de leur histoire", explique le spécialiste à AWP.

