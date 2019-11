Résumé des principales informations économiques du mardi 26 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Le nombre de places de travail a progressé en Suisse au troisième trimestre, inscrivant une hausse sur un an de 1,3% à 5,14 millions, soit son plus haut niveau historique. Au total 6900 places vacantes supplémentaires ont été enregistrées, un chiffre en hausse de 9,6%, toutes branches confondues, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). En équivalents plein temps, l'emploi a augmenté de 1,1% durant la même période. Le secteur secondaire (industrie et construction: +1,2%) et tertiaire (services: +1,4%) se sont chacun inscrits en hausse. L'emploi total connaît une hausse continue depuis le 1er trimestre 2010, précise le communiqué.

BOISSONS: Les bières suisses ont étoffé leurs parts dans un marché brassicole dont la croissance a légèrement fléchi au cours de l'exercice 2018/19 (clos fin septembre). Après avoir progressé de 1,8% l'année précédente, le marché de la bière a crû de 1,0% à 4,7 millions d'hectolitres (hl), a indiqué l'Association suisse des brasseries (ASB). Les ventes des brasseries indigènes se sont enrobées de 2,3% à plus de 3,68 millions hl, et leur part de marché a progressé de 1,1 point de pourcentage à 77,8%. Au contraire, les volumes de bière importée ont fléchi de 3,5% à 1,05 millions hl. D'après les premiers calculs de l'ASB, la consommation par habitant devrait être restée stable au cours de l'année écoulée, autour de 55 litres. Les ventes de bière sans alcool ont bondi de 7,4%.

CONSOMMATION: Près d'une personne sur deux en Suisse passe commande sur internet au moins plusieurs fois par mois. Les Romands sont davantage friands de cet usage que les Alémaniques. Prendre rendez-vous chez le médecin, ouvrir un compte bancaire ou conclure une police d'assurance en ligne est aussi de plus en plus courant. Selon une enquête du comparateur en ligne comparis.ch, 48% des adultes achètent en ligne plusieurs fois par mois, quand un peu moins de 15% y commandent biens et services toutes les semaines. Les Romands devancent clairement les Suisses alémaniques: 54,5% commandent au moins plusieurs fois par mois sur internet, contre 46,4% outre-Sarine.

MÉDIAS: Tamedia concrétise sa réorganisation et change de nom. Apportant une dernière touche à l'opération, qui vise à regrouper ses quatre unités d'affaires dans une société holding, le groupe de médias zurichois prendra la raison sociale de TX Group. L'actuel président du conseil d'administration, Pietro Supino, en assumera la direction. TX Group, qui fait référence à "Technology Exchange", vise à symboliser la collaboration interdisciplinaire, la confiance dans les possibilités des technologies nouvelles et l'innovation, écrit Tamedia. De type holding, la nouvelle organisation comportera quatre entreprises largement indépendantes dotées de leur propre direction et conseil d'administration.

ALIMENTATION: L'ex-filiale de Swissair Gategroup rachète les activités européennes de la filiale catering de Lufthansa, LSG Group. La direction de la compagnie allemande a opté pour cette cession dans le cadre de son recentrage sur ses activités directement liées aux activités aériennes. Dans le même temps, cette vente permet à l'acquéreur de poursuivre son développement, indique mardi un communiqué de Lufthansa, confirmant une information qui avait filtré un peu plus tôt dans la journée. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

TECHNIQUES MÉDICALES: La société vaudoise de technologie médicale Symetis veut délocaliser une partie de ses activités en Irlande. La mesure pourrait menacer 125 emplois de l'entreprise basée à Ecublens et propriété du groupe américain Boston Scientific. La société évalue "le transfert des activités de R&D et de fabrication de (son) site d'Ecublens en Suisse vers celui de Galway en Irlande", a indiqué à AWP un porte-parole de Symetis, confirmant des informations de la RTS. "Centraliser nos activités de développement produits nous permettra de simplifier notre chaîne logistique, d'autant que nous disposons actuellement de plusieurs sites concentrés sur les valves cardiaques à la suite d'acquisitions dans le domaine", a-t-il ajouté.

CHIMIE: Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a conclu un accord en vue de l'acquisition des activités cosmétiques de l'italien Indena. La transaction s'inscrit dans la stratégie 2020 d'expansion des capacités de production dans la beauté, a expliqué la société genevoise. Basée à Milan, Indena est spécialisée dans l'identification, le développement et la production d'ingrédients actifs dérivés de plantes, utilisés dans l'industrie pharmaceutique, la nutrition, les cosmétiques et l'hygiène corporelle.

EMPLOI: La population active suisse vieillit, mais les entreprises ne se sont pas emparées du sujet. Elles ne favorisent pas le transfert de connaissances entre les salariés jeunes et les plus âgés. De même, elles se considèrent plus attrayantes pour les apprentis que pour les seniors, selon le premier baromètre des générations publié par la Haute Ecole de Lucerne (HSLU). Les chercheurs ont interrogé 93 grandes entreprises et 323 PME pour montrer comment les employeurs suisses réagissent à l'évolution démographique et à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile allemand Audi, filiale du groupe Volkswagen, a annoncé la suppression de 9500 emplois d'ici 2025 en Allemagne dans le cadre d'un programme visant à faire 6 milliards d'euros (environ 6,6 milliards de francs suisses) d'économies annuelles d'ici 2029. Audi précise, dans un communiqué, que les départs se feront notamment par non-remplacement de départs à la retraite et sans licenciement. Il indique que les moyens financiers dégagés permettront "d'augmenter la compétitivité" dans le cadre de la "transformation de l'industrie automobile vers la mobilité électrique".

awp