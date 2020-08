Revue de presse de ce dimanche 9 août 2020

Berne (awp/ats) - Le coronavirus fait encore les gros titres de la presse dominicale. Le cafouillage de l'OFSP et les difficultés rencontrées par les cantons pour contrôler l'application des règles sanitaires et identifier les sources de contamination ont notamment retenu l'attention. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NNZ AM SONNTAG/SONNTAGSZEITUNG: Selon le NZZ am Sonntag, le Conseil fédéral décidera mercredi prochain si la limite de 1000 personnes lors d'évènements tels que des matchs de football ou de hockey sur glace doit être assouplie. Dans la perspective de cette décision, le secteur de l'évènementiel a fait un lobbying massif. Il plaide pour des règles flexibles assorties de concepts de protection. Si ces derniers convainquent, les matchs avec public pourraient à nouveau être autorisés dès fin août, selon la SonntagsZeitung. Le concept de protection pour les ligues de hockey sur glace doit être adopté par les clubs vendredi prochain. Il prévoit notamment une obligation générale de porter des masques pour les spectateurs.

LE MATIN DIMANCHE/NZZ AM SONNTAG: La presse dominicale est revenue sur le cafouillage de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à propos des sources de contamination. En raison de ce dernier mais aussi de la cacophonie entre la Confédération et les cantons et du manque de masques au début de la crise, les partis demandent de réformer la loi sur les épidémies, rapporte la NZZ am Sonntag. Des représentants de plusieurs partis ont déclaré au journal alémanique qu'il était urgent d'introduire une meilleure collaboration entre les régions. Le PLR veut pour sa part la création d'un centre national permanent de coordination de crises, dans lequel seraient représentées non seulement la politique, mais aussi la science et l'économie. Des politiciens du PS et du PDC soutiennent cette proposition. Le ministre de la santé Alain Berset est quant à lui revenu une nouvelle fois sur les critiques adressées à ses services dans le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. "L'erreur de l'OFSP montre simplement que celles et ceux qui gèrent cette pandémie sont des humains, pas des machines", souligne le conseiller fédéral dans le Matin Dimanche. Il ajoute que le problème a vite été identifié et corrigé. Il ne pense donc pas avoir perdu la confiance de la population. Concernant le port du masque, qui n'était dans un premier temps pas recommandé, le ministre insiste sur le fait que le Conseil fédéral a établi ses recommandations en s'appuyant sur les avis de spécialistes et des organisations internationales "et non pas parce que nous manquions de masques, comme certains l'ont affirmé".

SONNTAGSBLICK/SONNTAGSZEITUNG: Les journaux dominicaux sont revenus sur les difficultés des cantons à contrôler l'application des mesures sanitaires et retrouver les lieux de contaminations. Le SonntagsBlick rapporte que les cantons tardent à remplir leurs obligations en matière de contrôles des règles sanitaires. Depuis la mi-juillet, ils doivent effectuer des contrôles dans les entreprises. Ils doivent notamment veiller à ce que les restaurants recueillent les coordonnées de leurs clients, les employés d'abattoirs portent des masques de protection et que les règles de distanciation sociale soient respectées. Un premier rapport de la Confédération montre que durant la troisième semaine de juillet, seuls quatre cantons ont effectué plus de 100 contrôles. La grande majorité des cantons n'ont fourni que des chiffres très bas, voire aucun. Le SonntagsBlick rapporte également que, suite aux contrôles des listes de passagers des aéroports, les cantons ont identifié des personnes qui ont tenté d'échapper à la quarantaine. Selon une enquête du journal, les autorités des cantons de Glaris, Obwald, Soleure, Zoug, Zurich et des Grisons ont chacun identifié jusqu'à 10 personnes qui sont revenues d'un pays à risque sans se mettre en quarantaine. Le montant des amendes n'a pas encore été déterminé. Les procédures sont toujours en cours. Les contrôles ont été effectués par téléphone ou email. La SonntagsZeitung relève quant à elle que le traçage des contacts ne fonctionne pas encore de façon optimale en Suisse. Selon de nouveaux chiffres, les contagions ne sont pas localisées dans de nombreux cas. Dans le canton de Berne, les traceurs ne sont pas parvenus à retrouver le lieu de l'infection dans 39% des cas en juillet. A Zurich, ce taux atteint même 65%.

LE MATIN DIMANCHE: Télétravailler depuis la France ne sera plus possible dès le 1er septembre, rapporte le Matin Dimanche. L'accord conclu entre Berne et Paris qui suspendait les obstacles au télétravail des frontaliers arrive à échéance le 31 août et ne sera pas reconduit, sauf deuxième vague de coronavirus. Pour les employeurs helvétiques, cela signifie le retour de règles fiscales dissuasives. Par exemple, si un employé travaille plus d'un jour par semaine chez lui, en France voisine, les charges sociales doivent être versées dans l'Hexagone, où la part versée par l'employeur correspond à quatre fois celle retenue à Genève, illustre le journal. Et de préciser qu'un accord similaire signé avec l'Allemagne a, lui, été maintenu jusqu'à la fin de l'année.

SONNTAGSZEITUNG: Le fabricant de vaccins suédo-britannique AstraZeneca propose à la Suisse l'achat de vaccins contre le coronavirus, selon la SonntagsZeitung. Le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford est dans la phase III de test et a jusqu'ici donné de bons résultats. La société espère obtenir l'approbation de son vaccin d'ici à la fin de l'année. Si la Suisse souhaite obtenir ce vaccin, elle pourrait rejoindre à des conditions relativement favorables l'Alliance européenne pour des vaccins inclusifs. L'alliance a conclu un accord avec le fabricant de vaccins pour la fourniture de 400 millions de doses. Cependant, l'Office fédéral de la santé publique, qui est responsable de l'achat du vaccin, a refusé.

SONNTAGSZEITUNG: Le président du conseil d'administration de Crédit Suisse, Urs Rohner, estime qu'une aide économique supplémentaire est nécessaire. Les aides accordées jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour faire face aux conséquences de la pandémie, indique-t-il dans une interview avec la SonntagsZeitung. Le programme d'aide de la Confédération n'est qu'une première étape et ne constitue pas un programme de relance économique. Comme la crise se poursuit, la Suisse devrait en profiter pour développer d'autres instruments d'aide qui mobilisent des capitaux privés, par exemple des partenariats publics-privés ou de fonds d'investissement privés. L'Etat peut fournir des incitations fiscales pour de tels investissements, souligne M. Rohner.

Pour changer de thématique:

NZZ AM SONNTAG: A l'avenir, l'organisation d'aide au suicide Exit ne proposera ses services qu'aux personnes résidant en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans une lettre envoyée à ses membres, elle les a informés de changements importants dans ses statuts. Les personnes dont le lieu de résidence se trouve à l'étranger verront leur affiliation résiliée. Sur les quelque 130'000 membres que compte Exit, environ 2600 vivent à l'étranger. Exit a procédé à ces changements en raison des obstacles bureaucratiques qui existent dans de nombreux pays.

SONNTAGSBLICK: Des milices actives dans des pays en guerre font le commerce d'armes suisses, selon des recherches effectuées par le SonntagsBlick. Des négociants en Irak, au Yémen, en Syrie et en Libye proposent les armes à des groupes principalement via le service de messagerie Telegram. Au début de l'année, par exemple, des fusils d'assaut suisses du type SIG 551 et des pistolets SIG du type P210 ont été vendus dans des groupes irakiens via Telegram. On ne sait pas comment les armes sont arrivées en Irak. En juillet, des photos de grenades produites par Ruag sont également apparues sur Instagram.

LE MATIN DIMANCHE: L'encaveur valaisan Dominique Giroud et trois co-accusés sont renvoyés devant le Tribunal de police genevois dans l'affaire du hacking de deux journalistes, rapporte le Matin Dimanche. L'acte d'accusation a été déposé le mois dernier. Il y a deux ans, la procédure avait été renvoyée au Ministère public suite au versement au dossier de 6200 écoutes téléphoniques. M. Giroud est accusé d'avoir, sur les conseils et l'entremise d'un détective privé et d'un ex-agent du service de renseignement, mandaté un hacker professionnel aux fins de pirater les ordinateurs de deux journalistes à la RTS et au Temps qui disposaient d'informations sur lui. Selon le procureur Stéphane Grodecki, qui a repris le dossier, Dominique Giroud a remis à l'informaticien une avance de paiement de 10'000 francs suisses en liquide. Les accusés contestent les faits.

ats/rp