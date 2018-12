Rubis : Berenberg réduit sa cible, reste à 'achat'

31/12/2018 | 12:06

Tout en abaissant son objectif de cours de 59,5 à 57,5 euros, Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Rubis, 's'attendant à ce qu'un flux de nouvelles positif en 2019 soutienne la surperformance du cours de Bourse'.



Le broker ajuste ses estimations pour Rubis de façon à prendre en compte l'acquisition de KenolKobil, dont il attend la finalisation au premier trimestre 2019, et plusieurs défis auxquels le groupe a été confronté en 2018.



'Toutefois, s'il connait parfois des années difficiles, Rubis se redresse assez rapidement grâce à son modèle d'activité résilient et un profil de croissance ferme, en partie nourri par les fusions-acquisitions', juge l'intermédiaire financier.



