Rubis : Berenberg reste à 'achat' après les résultats

12/09/2019 | 09:18

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Rubis, au lendemain de résultats semestriels marqués par 'une excellente croissance organique à deux chiffres du profit opérationnel dans toutes les divisions'.



Il souligne des 'perspectives solides, avec des tendances en amélioration dans la division stockage, un bon développement dans la division soutien et services, et une division énergie susceptible de renouer avec un volume en croissance'.



Le broker pointe aussi un bilan qui demeure fort, permettant davantage d'acquisitions financées par l'endettement, ainsi qu'une valorisation toujours attractive à 15,5 fois les bénéfices attendus en 2020 et un rendement de dividende de près de 4%.



