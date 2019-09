Rubis : Portzamparc passe à l'achat après les semestriels

12/09/2019 | 09:09

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a relevé de 'renforcer' à l'achat son conseil sur l'action Rubis au lendemain de la présentation de ses comptes semestriels par le distributeur et 'stockeur' de produits essentiellement pétroliers. L'objectif de cours est parallèlement relevé de 55,1 à 60,6 euros.



Selon les analystes, il s'agissait d'une 'publication solide' et de 'grande qualité, (tirée) par l'augmentation significative de la marge unitaire. Cette performance est d'autant plus remarquable que la contribution de Kenolkobil était limitée ce semestre', salue une note.



'Le résultat opérationnel courant et le résultat net part du groupe devraient progresser d'environ 20% cette année. Kenolkobil et la Turquie seront des leviers à court terme', termine Portzamparc.







