Rubis : Portzamparc se montre maintenant offensif

04/07/2019 | 09:36

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, a refait le point sur le dossier Rubis et estime qu'il est temps de se montrer plus offensif. Le conseil sur le titre passe de 'conserver' à 'renforcer', assorti d'un objectif de cours ajusté de 52,8 à 55,1 euros.



Après un exercice 2018 compliqué marqué par des résultats globalement stables, Portzamparc s'attend en 2019 à 'une progression significative' de l'EBITDA (+ 14%) comme du résultat net part du groupe (+ 19%). 'Cette hausse des résultats sera équilibrée entre croissance organique et contribution de Kenolkobil, qui nous paraît une acquisition particulièrement pertinente', saluent les spécialistes, qui estiment que Rubis dispose toujours des moyens nécessaires à d'autres opérations de croissance externe. Sans oublier une amélioration de la situation de la filiale turque, voire un retour du contango sur les prix pétroliers.



'Le 'newsflow' devrait être favorable sur les prochains mois et la valorisation reste sous les multiples historiques', indique une note à l'appui du changement de conseil.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.