RUBIS: Bon début d'exercice - Hausse des volumes en distribution + 25 % - Forte demande de stockage de produits pétroliers en fin de T1



Paris, le 6 mai 2020, 17h35 Sur le premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé (intégrant la branche Stockage) atteint 1 387 M? (+ 19 %), marqué par une forte progression du volume d'activité, se répartissant comme suit : Rubis É nergie enregistr e un chiffre d'affaires en hausse de 3 4 % à 1 102 M? pour des volumes en progression de 25 % et de + 3 % à périmètre constant corrigé des effets C ovid-19 affectant l'activité en mars ;

Rubis Support et Services a généré un chiffre d'affaires de 2 0 4 M? avec des volumes en hausse de 10 % à s tructure comparable et une hausse significative de s a contribution ;

l es recettes de Rubis Terminal (intégrant le site d' Anvers à 100 % ) se maintiennent à un haut niveau (45 M?) avec une tendance affirmée à la hausse en raison d'un contango massif générant un vif intérêt des opérateurs pétroliers en fin de période. Hors effets stock négatifs en fin de période, la marge unitaire globale (à périmètre constant) se maintient au haut niveau de 2019. L'effondrement des cotations des produits pétroliers en fin de période sera propice à une reconstitution des marges sur les prochains trimestres, compensant ainsi les effets stock négatifs à court terme. T1-2020 Chiffre d'affaires (en M?) 2020 Variation Rubis Énergie (distribution de produits pétroliers) Europe

Caraïbes

Afrique 1 102 165 461 476 + 34 % - 6 % + 6 % + 122 % Support et Services 204 - 23 % Total du chiffre d'affaires consolidé (à périmètre réel hors Rubis Terminal) 1 306 + 20 % Stockage de produits liquides (activités destinées à être cédées) Stockage de produits liquides et services associés

Négoce de produits pétroliers 81 36 45 + 9 % 0 % + 18 % Total du chiffre d'affaires consolidé (y compris les activités destinées à être cédées) 1 387 + 19 % Rubis et le fonds d'infrastructure I Squared Capital ont finalisé le 30 avril dernier leur partenariat au sein de Rubis Terminal, désormais contrôlée conjointement et détenue à hauteur de 55 % et 45 % respectivement. La réalisation définitive de cette transaction entraîne la perte de contrôle exclusif. Le passage d'une intégration globale à une joint-venture (mise en équivalence) est assimilé par les normes IFRS à une cession et entre dans le champ d'application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente ». En application de cette norme, le chiffre d'affaires publié par le Groupe n'inclut plus le chiffre d'affaires de la branche Rubis Terminal. La transaction intervenue le 30 avril dernier et les opérations financières subséquentes se sont traduites par un renforcement significatif de la situation financière du Groupe, qui présente un ratio de dette nette sur RBE inférieur à 0,4 contre 1,2 sur la base des comptes au 31 décembre 2019. Rubis Énergie : distribution de produits pétroliers Rubis Énergie regroupe l'ensemble des activités de distribution de produits pétroliers : réseaux de stations-service, fioul commercial, aviation, marine, lubrifiants, bitumes et GPL. Répartition géographique des volumes (distribution finale) Volumes (en '000 m3) Variation à périmètre réel Variation à périmètre constant Variation à périmètre constant hors effets

Covid-19 T1-2020 T1-2019 Europe 241 252 - 4 % - 4 % - 3 % Caraïbes 564 555 + 2 % + 2 % + 6 % Afrique 599 318 + 88 % 0 % + 2 % Total 1 404 1 125 + 25 % 0 % + 3 % Au premier trimestre, les volumes en distribution finale atteignent 1 404 000 m3, en hausse de 25 %, appelant les commentaires suivants : E urope : les volumes commercialisés en distributi on finale atteignent 2 41 000 m 3 , en retrait de 4 % . Hors effets Covid-19 et facteur climatique , un indice de températures en retrait de 7 % par rapport à 2019 et de 17 % par rapport à la moyenne trentenaire et une pluviométrie élevée en Corse affectant les livraisons de fuel à EDF , le recul se limite à 1 % ;

Caraïbes : les volumes commercialisés s'élèvent à 5 64 000 m 3 , en hausse de 2 % , malgré les premiers effets du Covid-19 sur l'activité aviation et réseau en mars. Corrigé s de cet impact , les volumes font apparaître un excellent début d'exercice à + 6 % ;

Afrique : volumes en forte croissance (+ 88 %) liée au nouveau périmètre Afrique de l'Est. À périmètre constant et hors effets Covid-19, il est observé un bon démarrage d'exercice à + 2 % sur l'ensemble des segments dont les bitumes à + 7 %. Rubis Support et Services : raffinage, négoce-approvisionnement et shipping L'activité Support et Services comprend la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping et de négoce-approvisionnement. Les volumes traités en négoce-approvisionnement de produits pétroliers atteignent 400 000 m3 en progression de 10 % à structure comparable, avec une contribution en hausse significative. Rubis Terminal : stockage de produits liquides Au premier trimestre, le chiffre d'affaires « stockage de produits liquides et services associés » du pôle Rubis Terminal (excluant Anvers) est stable à 36 M?, de même que les recettes stockage globales de Rubis Terminal (intégrant Anvers à 100 %), à 45M? : France : - 6 % L'activité pétrole est stable sur le trimestre. Une demande soutenue en stockage liée au contango élevé est perceptible en fin de trimestre devant se poursuivre sur le reste de l'année. Sur la période, les autres produits enregistrent un retrait très largement imputable au stockage d'engrais liquides qui avaient connu au premier trimestre 2019 un effet conjoncturel de sur-stockage ; h ors France : + 10 % l a zone ARA (dépôts de Rotterdam et d'Anvers) enregistre des facturations stables, avec des taux d' utilisation supérieurs à 93 % . À Anvers, le taux d'occupation de la cuvette mise en service fin 2019 d'une capacité moyenne de 5 000 m 3 par bac atteint déjà 96 % , témoignant de la vigueur de la demande ,

Turquie (+ 76 %) : a vec une base faible en 2019 , le premier trimestre 2020 est en forte progression. La dynamique de signatures de nouveaux contrats au cours de l'exercice 2019 a généré une progression des recettes de 14 % par rapport au T4 2019. Cette tendance devrait s'accélérer au second trimestre 2020, en liaison avec l'existence d'un contango élevé entra î nant une forte demande de capacités pétrole. Sur la même période, le chiffre d'affaires négoce avec des volumes en hausse de 8 %, s'établit à 45 M? (+ 18 %). Prochaines communications : Assemblée Générale Ordinaire le 11 juin 2020 (à huis clos) Résultats semestriels le 17 septembre 2020 (après bourse) Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI RUBIS - Direction Financière Tél : 01 44 82 48 33 Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



