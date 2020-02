RUBIS: Chiffre d'affaires : + 12 % - Croissance des volumes et solidité des marges

RUBIS

Paris, le 11février 2020, 17h35 Le quatrièmetrimestre2019 a été caractérisé par la poursuite d'une bonne croissance globale : Rubis É nergie : bonne dynamique d'ensemble reflétée par la croissance des volumes de 3 % et la solidi té des marges unitaires (+ 1 %) dans un contexte de reflux des prix des produits pétroliers de 7 % ;

Rubis Support et Services : un chiffre d'affaire s de 196 M€ et un volume en ligne avec les attentes ;

Rubis Terminal : croissance de son activité stockage de produits liquides et services associés de 3 % (périmètre 100 % ) . Sur l'ensemble de l'exercice 2019, Rubis Énergie affiche d'excellentes performancesavec des volumes globaux en hausse de 23 %et Rubis Terminal renoue avec la croissance de son activité (+ 3 %). Au total, le chiffre d'affaires du Groupe(y compris les activités destinées à être cédées)enregistre une hausse de 16 %à 5 534 M€. T4-2019 Cumul au 31 décembre Chiffre d'affaires (en M€) 2019 Variation 2019 Variation Distribution de produits pétroliers Europe

Caraïbes

Afrique 1 092 159 479 454 + 26 % - 2 % + 4 % + 85 % 4 383 658 1 851 1 874 + 31 % + 1 % + 4 % + 108 % Support et Services 196 - 23 % 845 - 20 % Total du chiffre d'affaires consolidé (à périmètre réelhors Rubis Terminal) 1 288 + 15 %* 5 228 + 19 %* Stockage de produits liquides (activitésdestinées à être cédées) S tockage de produits liquides et services associés

Négoce de produits pétroliers 88 39 49 - 17 % + 2 % - 27 % 306 152 153 - 14 % + 4 % - 27 % Total du chiffre d'affaires consolidé (ycompris les activités destinées à être cédées) 1 376 + 12 % 5 534 + 16 % *variation hors Rubis Terminalen 2018 Comme indiqué dans le communiqué du 21 janvier 2020, le groupeRubiset I SquaredCapital ont signé un accord au terme duquel I SquaredCapital acquerra 45 %de la participation dans Rubis Terminal. À l'issue de cette transaction, Rubis contrôlera conjointement avec I SquaredCapital les activités de stockage de produits liquides. La réalisation définitive de cette transaction (prévue au premiersemestre 2020) entraînera la perte de contrôleexclusif. Le passage d'une intégration globale à une joint-venture (mise en équivalence) est assimilé par les normes IFRS à une cession et entre dans le champ d'application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente ». En application de cette norme, le résultat net publié du groupe Rubis au 31décembre 2019 intégrera la contribution nette des entités Rubis Terminal sur une seule ligne du compte de résultat « Résultat des activités destinées à être cédées ». Ainsi, le chiffre d'affaires publié par le Groupe n'inclut plus le chiffre d'affaires de la branche Rubis Terminal. Rubis Énergie : distributionde produits pétroliers Rubis Énergie regroupe l'ensemble des activités de distribution de produits pétroliers : réseaux de stations-service, fioul commercial, aviation, marine, lubrifiants, bitumes et GPL. Répartition géographique des volumes (distributionfinale) Variation à périmètre Variation à périmètre (en'000 m3) T4-2019 réel constant Cumul 2019 réel constant Europe 234 + 6 % + 3 % 900 + 4 % + 2 % Caraïbes 595 + 7 % + 4 % 2 298 + 1 % 0 % Afrique 645 + 94 % 0 % 2 296 + 74 % - 2 % Total 1 474 + 33 % + 3 % 5 494 + 23 % 0 % Au quatrième trimestre, les volumes en distribution finale atteignent 1 474 000 m3 : Europe : l es volumes commercialisés s' élèvent à 2 34 000 m 3 , en progression de 3 % à périmètre constant , malgré un facteur climatique défavorable . La dynamique commerciale a permis à nouveau de renforcer l e s part s de marché ;

Caraïbes : l es volume s commercialisés s'élèvent à 5 95 000 m 3 , en hausse de 7 % . L'ensemble des positions a enregistré de bonnes performances ;

Afrique : l a dynamique commerciale a été bonne dans les segments GPL et réseaux de stations -servic e , tandis que l'activité bitume a été perturbée par une saison des pluies prolongée en Afrique de l'Ouest . A tteignant 645 000 m 3 , les volumes sont stables à périmètre constant . Sur l'ensemble de l'exercice 2019, les volumes en distribution finale atteignent 5,5millions de m3, en progression de 23 %(stable à périmètre constant) avec l'apport du nouveau périmètre Afrique de l'Est depuis avril 2019. Rubis Support et Services : raffinage, négoce-approvisionnement et shipping La brancheSupport et Servicescomprend l'activitéde la SARA(raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping,négoce et logistiquesde produits pétroliers. Au total,ces activitésont réalisé un chiffre d'affaires de 196M€ (- 23 %)sur la période.Les variations du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre s'expliquent par la combinaison de l'évolution des cotations des produits pétroliers et de la composition des produits échangés. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, les volumes traités en négoce-approvisionnement de produits pétroliers ont atteint 1,3million de m3avec une contribution en progression sur 2018. Rubis Terminal : stockage de produits liquides Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires « Stockage de produits liquideset services associés »de la brancheRubisTerminal (excluant Anvers) atteint 39M€, en haussede 2 %. Sur la même période, les recettesstockageglobales du pôle Rubis Terminal(intégrant le site d'Anvers) ont atteint 47M€, en progressionde 3 % : France : recettes carburants et combustibles stables alors que les autres produits baissent de 20 % en raison d'un décalage de réceptions en engrais, d'une fin de contrat en mélasses et d' effets de base 2018 défavorables liés à un niveau exceptionnel de contrats spots ;

Z one ARA (Rotterdam et Anvers) : croissance de 7 % des recettes qui témoigne de la bonne conjoncture locale en pétrochimie avec un taux d'utilisation proche de 100 % ;

D ö rtyol (Turquie) : augment ation de 133 % des recettes malgré l'absence de contango grâce à des demandes de transit et d'éclatement de cargaisons pour des besoins régionaux ( région n ord de l'Irak et sud Méditerranée). Le chiffre d'affaires « négocede produits pétroliers » s'établit à 49M€. Prochain rendez-vous : Résultats Annuels2019 le 12 mars 2020(après Bourse)



