RUBIS

RUBIS: Le fonds d'infrastructure I Squared Capital et Rubis concrétisent leur partenariat dans Rubis Terminal

30-Avr-2020 / 17:35 CET/CEST

Paris, le 30 avril 2020, 17h35

Rubis, société française basée à Paris spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides et I SquaredCapital, investisseur majeur dans le domaine des infrastructures, ont concrétisé ce jour l'accord de partenariat dans Rubis Terminal annoncé en janvier dernier. Au terme de cette opération, Rubis et I SquaredCapital contrôlent conjointement Rubis Terminal, détenant respectivement 55 % et 45 % du capital.

Avec 13 dépôts et une capacité de stockage de 3,6millions de mètres cubes répartisdans quatrepays (France, Pays-Bas, Belgique et Turquie), Rubis Terminal offre à une clientèle industrielle diversifiée des infrastructures de première importance dans le stockage de produits liquides, couvrant une large gamme de produits pétroliers, chimiques et agro-alimentaires, avec des positions de leader sur ses marchés.

Ce partenariat vient amplifier la stratégie de Rubis Terminal visant à renforcer ses positions existantes sur ses marchés, diversifier son offre et explorer de nouvelles opportunités de développement hors d'Europe.

Cette opération a donné lieu à la mise en place d'un refinancement de 410 millions d'euros assuré par un consortium bancaire constitué de J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB et Société Générale. Une ligne Revolving complémentaire de 75 millions d'euros a par ailleurs aussi été mise en place pour soutenir le développement organique de Rubis Terminal.

SociétéGénérale a été mandatée conseil de Rubis pour la négociation du partenariat avec I SquaredCapital.

