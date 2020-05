RUBIS

RUBIS: Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2020



Paris, le 4 mai 2020, 18h00 Les actionnaires de Rubis sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra : le jeudi 11 juin 2020 à 14 heures Au vu du contexte évolutif actuel lié à la pandémie de coronavirus (Covid-19) et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l'Assemblée hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant y assister, l'Assemblée Générale de Rubis se tiendra exceptionnellement à huis clos sans la présence physique de ses actionnaires au siège social de la société, 46 rue Boissière - 75116 Paris. L'Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société le 11 juin à 14h00 (heure de Paris) sur le site internet de la Société www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2020 ». L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le projet de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 22 avril 2020 et l'avis de convocation sera publié dans un journal d'annonces légales et au Balo le 18 mai 2020. Les documents préparatoires à cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2020 ». Les documents sont également tenus à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux et conformément aux dispositions réglementaires applicables : au siège social de Rubi s, 46 rue Bois sière , 75116 Paris par courrier, su r simple demande adressée à Caceis Corporate Trust - Service Assem blées, 14 rue Rouget-de-Li sle, 92862 Issy-les-Moul ineaux cedex 9. 46, rue Boissière 75116 Paris - France tél. : +33 (0)1 44 17 95 95 fax : +33 (0)1 45 01 72 49 mail : rubis@rubis.fr www.rubis.fr SCA au capital de 125 482 065 euros 784 393 530 RCS PARIS - Code APE 6420Z Fichier PDF dépôt réglementaire



