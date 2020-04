RUBIS

RUBIS: Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019



30-Avr-2020 / 17:34 CET/CEST

Paris, le 30 avril 2020, 17h35 Rubis annonce la publication de son Document d'enregistrement universel qui a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2020. Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse : www.rubis.fr dans la rubrique « Publications - Rapports Financiers - Documents de Référence ». Il est également disponible au siège de la Société : 46 rue Boissière, 75116 Paris. Le Document d'enregistrement universel comprend notamment : le rapport financier annuel ;

le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise (comprenant notamment une présentation détaillée des rémunération s des mandataires sociaux ) ;

les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés , sur les conventions réglementé e s et sur le rapport de gouvernement d'entreprise ;

la déclaration de performance extra-financière et le rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière ;

les informations relatives aux honoraire s des Commissaires aux Comptes. La version anglaise du Document d'enregistrement universel sera mise en ligne prochainement sur le site de la Société. ***** 46, rue Boissière 75116 Paris - France tél. : +33 (0)1 44 17 95 95 fax : +33 (0)1 45 01 72 49 mail : rubis@rubis.fr www.rubis.fr SCA au capital de 125 482 065 euros 784 393 530 RCS PARIS - Code APE 6420Z Fichier PDF dépôt réglementaire



